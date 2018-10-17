الأمين العام لـ"أوبك": السعودية أكدت لنا عدم حدوث نقص في الخام

صرح محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة أوبك، اليوم الأربعاء، بأن السعودية أكدت للمنظمة أنها "ملتزمة وقادرة ومستعدة" لضمان عدم حدوث نقص في سوق النفط.

جاءت تصريحات باركيندو، في معرض إجابته على سؤال حول ما إذا كانت علاقة المنظمة بالسعودية وإنتاج النفط العالمي سيتأثران باختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حسبما ذكرت "رويترز".

© REUTERS / Ramzi Boudina "أوبك" تخيب أمل ترامب في "التهدئة"

واستشهد باركيندو بكلمة وزير الطاقة السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر في نيودلهي، يوم الاثنين، وقال إن السعودية مستعدة لضمان عدم حدوث نقص في النفط.

وقال:

"نحن في أوبك، يظل تركيزنا منصبا على أهدافنا المشتركة"، مضيفا أن السعودية تملك "طاقة إنتاج فائضة جيدة تكفي كاحتياطي لمواجهة أي ظرف طارئ".

وما زال جمال خاشقجي مختفيا منذ زيارته إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وبينما تؤكد السلطات السعودية أنه غادر قنصليتها، تنفي السلطات التركية أن يكون قد غادر وسط تقارير إعلامية تنقل عن مصادر تركية أنه قد قُتل، ولم تتمكن "سبوتنيك" من التحقق بشكل مستقل من صحة تلك التقارير.

وأثارت القضية اهتمام دول كبرى مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية التي ألمح رئيسها دونالد ترامب إلى تصديق الرواية التركية عن السعودية، حين قال في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، إنه يبدو أن جمال خاشقجي دخل السفارة ولم يخرج، ويبدو أن السعودية ضالعة في اختفائه.

ومن جانبها، أكدت المملكة العربية السعودية رفضها لأي تهديدات أو محاولات للنيل منها عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية، أو استخدام الضغوط السياسية، أو ترديد الاتهامات الزائفة، بعد واقعة اختفاء خاشقجي.