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14:42 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    قصف عنيف على مواقع داعش ببادية السويداء بعد انهيار اتفاق لاستسلام التنظيم

    ما فعله الجيش السوري بعد انهيار اتفاق لاستسلام "داعش" في بادية السويداء (فيديو)

    © Sputnik . Bassem Haddad
    العالم العربي
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    بعد فشل وقف لإطلاق النار تم التوصل إليه، أمس، تمهيدا لاستسلام مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي، استأنف الجيش السوري، اليوم الأربعاء، قصفه المكثف لمواقع التنظيم الإرهابي في عمق منطقة تلول الصفا في البادية الشرقية لمحافظة السويداء.

    وتفيد المعلومات الواردة من منطقة تلول الصفا، أن وحدات الجيش السوري وبعد سيطرتها خلال الأيام الأخيرة على منطقة "قبر الشيخ حسين" وآخر المسطحات المائية التي يعتمد عليها "داعش" (المحظور في روسيا) في المنطقة، توصلت ظهر أمس الثلاثاء لاتفاق وقف لإطلاق النار، تمهيدا لاستسلام من تبقى من مقاتلي التنظيم التكفيري، بعد إطباق الحصار عليهم بشكل كامل، إلا أن مقاتلي "داعش" نقضوا الاتفاق وشنوا هجوما عنيفا في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأربعاء على مواقع ونقاط الجيش السوري الذي تمكن من صد الهجوم ومن إيقاع عدد من الإرهابيين قتلى وجرحى.

    وبينت مصادر مطلعة لوكالة "سبوتنيك" أن وحدات الجيش السوري بدأت صباح اليوم قصفا عنيفا ومركزا لمعقل تنظيم "داعش" الأخير في منطقة تلول الصفا بسلاحي المدفعية وراجمات الصواريخ، على حين يستمر سلاح الجو في الجيش السوري بشن غارات تستهدف تحصينات "داعش" وخطوط دفاعه وتجمعات مقاتليه.

    وكان الجيش السوري بدأ معركته لتحرير بادية السويداء بتاريخ 25 تموز/ يوليو الماضي بعد هجوم شنه التنظيم الإرهابي على مدينة السويداء وبعض قرى ريفها الشرقي، قتل وأصيب خلاله مئات المدنيين، وتمكنت وحدات الجيش خلال هذه العملية العسكرية من تحرير نحو ثلاثة آلاف كيلومتر مربع وتطهيرها من تواجد مقاتلي التنظيم الإرهابي، وحصار من تبقى منهم في تلول الصفا التي بات الجيب الداعشي فيها يلفظ أنفاسه الأخيرة.

    مدفعية الجيش السوري تزلزل داعش في كيلومتراته الأخيرة ببادية السويداء
    © Sputnik . Bassem Haddad
    شاهد... مدفعية الجيش السوري تزلزل "داعش" في كيلومتراته الأخيرة ببادية السويداء
    وكانت وحدات الجيش العربي السوري العاملة في بادية السويداء أطبقت بتاريخ 17 أغسطس/ آب حصارها بشكل كامل على مقاتلي تنظيم "داعش" في تلول الصفا عند الحدود الإدارية لباديتي السويداء وريف دمشق، مانعة أي محاولة تسلل قد ينفذها مقاتلو "داعش" بهدف كسر الطوق المفروض عليهم، منتقلة من مرحلة الحصار إلى مرحلة الهجوم بعد قطعها جميع طرق الإمداد عن مقاتلي التنظيم الذي بدا يشهد انهيارا متسارعا في صفوفه.

    وأسفرت عملية الجيش السوري العسكرية في المنطقة والهجوم الذي يشنه من عدة محاور عن حصار مقاتلي التنظيم الإرهابي في عمق الجروف الصخرية، وعن سيطرتها على جميع المسطحات المائية التي كان التنظيم يعتمد عليها، وآخرها المسطح المائي الأكبر في منطقة "قبر الشيخ  حسين الذي يبلغ طوله نحو 1000 متر، وعرضه أكثر من 400 متر، وبذلك لم يعد من خيار أمام المقاتلين المتطرفين سوى الاستسلام أو القتال حتى الموت.

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    الكلمات الدلالية:
    الحرب على الإرهاب, أخبار الجيش السوري, الحرب على الإرهاب, تنظيم داعش الإرهابي, الجيش السوري, سوريا
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