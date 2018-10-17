السعودية تهاجم الاحتلال الإيراني

ودعت المملكة الأمم المتحدة إلى تكثيف جهودها وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة لإنهاء جميع أشكال الاستعمار، حسب وكالة الأنباء الإماراتية وام.

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وقال مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، إن " السعودية ومنذ إنشاء الأمم المتحدة عام 1945م دعمت كل ما من شأنه حرية الشعوب واستقلالها لإيمانها التام بمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها وإدارة أرضها ومواردها".

واستنكر السفير المعلمي استمرار الحكومة الإيرانية في "تكريس احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى" في الخليج العربي وانتهاك سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين".

وأكد المعلمي على "سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث وتأييد جميع الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة".