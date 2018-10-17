مصر... بعثة أثرية فرنسية تكشف أسرار المومياء "ذات الوشم" في الأقصر

أنهت البعثة الأثرية الفرنسية، التابعة لمعهد الآثار الفرنسي "IFAO" والعاملة بدير المدينة في صعيد مصر، أعمال الدراسات التي تجريها على أحد المومياوات المعروفة باسم "ذات الوشم"، التي عثر عليها أثناء أعمال الحفائر في قرية العمال بدير المدينة بالبر الغربي بمدينة الاقصر عام 2014.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى لآثار في بيان صحفي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الأربعاء، أن هذه المومياء تتفرد بانتشار حوالي 30 وشما على أجزاء متفرقة من جسدها منها على الرقبة، والظهر، والكتف والذراعين".

© AP Photo / Nasser Nasser العثور على أول مقبرة آدمية في تاريخ منطقة مصر الوسطى تضم 28 مومياء (فيديو)

كما ذكر أن الدراسات، التي أجريت عليها، كشفت أنها تخص امرأة يرجح أنها عاشت خلال الفترة ما بين عامي 1300 و 1070 قبل الميلاد، و كان يبلغ عمرها عند الوفاة ما بين 25 و 34 عاما.

وأضاف وزيري أنه لم يستدل حتى الآن على اسم المرأة، أو وظيفتها بالتحديد، ولكن يرجح أنها ذات شأن كبير بسبب تنوع الوشوم التي رسمت علي جسدها واختلاف أشكالها ما بين زهور اللوتس، و أبقار، وقردة البابون، وعين الوجات، ويعتقد أن تنوع هذه الوشوم واستخدامها بكثرة على جسد المرأة كان بسبب الرغبة في إظهار الدور الديني الرفيع الذي ربما كانت تتولاه.

كما لفت إلى أن الوشوم التي تم العثور عليها على مومياوات أخرى هي عبارة عن نقاط أو خطوط صغيرة فقط، ولكن هذه المومياء تتميز برسومات لكائنات حقيقة مصورة بشكل لم يسبق له مثيل.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن فريق عمل البعثة الفرنسية قد استخدم أحدث التقنيات من الأشعة تحت الحمراء، للكشف عن تفاصيل هذه الوشوم، ويتم حفظ المومياء الآن في المقبرة رقمTT 291، وذلك لمراعاة حفظها في نفس الظروف البيئية المحيطة بها منذ دفنها قبل 3000 عام.