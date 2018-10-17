بدء تنفيذ المرحلة الثانية لإنشاء محطة كهرباء في حقل السرير النفطي الليبي

بنغازي — سبوتنيك. وقال مصدر نفطي بشركة الخليج العربي لإنتاج النفط والغاز لوكالة "سبوتنيك" إن "شركة الخليج العربي لإنتاج النفط والغاز مستمرة بالعمل على مشروع إنشاء محطة الكهرباء الخاصة بالمجمع رقم 1 بحقل السرير النفطي"، مشيرا إلى أن "شركة رينكو الإيطالية بدأت بتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع".
ويبلغ إنتاج الحقل السرير حاليا حوالي 225 ألف برميل يوميا، حيث من الممكن زيادة الإنتاج إلى 300 آلف برميل بتنفيذ برامج صيانة الآبار المقفلة وحفر المزيد من الآبار التطويرية.
ويعتبر مشروع إنشاء محطة الكهرباء بحقل السرير حلا لمشاكل الكهرباء بالحقول النفطية في ليبيا، فالحقول في ليبيا تعاني من مشاكل في توفير الطاقة الكهربائية وأغلب المحطات الموجودة حاليا قديمة ومصممة من السبعينيات والثمانينات وتحتاج إلى أعمال صيانة دورية وعمرات.
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