الخارجية الألمانية: السعودية لم تتلق إنذارا بشأن موعد الإعلان عن مصير خاشقجي

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية ماريا أديبار، أن المملكة العربية السعودية لم تتلق إنذارا بشأن الرد حول مصير جمال خاشقجي، لكن من المستحسن جدا حدوث ذلك قريبا.

© AP Photo / Burhan Ozbilici رسميا: ألمانيا تعلق زيارة رسمية إلى السعودية حتى توضح المملكة تفاصيل اختفاء خاشقجي

برلين — سبوتنيك . وقالت أديبار، في إحاطة إعلامية، اليوم الأربعاء 17 أكتوبر / تشرين الأول: "لا يوجد زمن محدد بالمعنى المعتاد، لكن من المستحسن جدا أن يحدث ذلك (بيان من السعودية) قريبا".

وكان وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبرى (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)، عبروا عن قلقهم إثر اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عن اختفائه.

وكان خاشقجي قد اختفى بعد دخوله يوم 2 أكتوبر / تشرين الأول الحالي، القنصلية السعودية في إسطنبول لاستخراج وثائق إدارية، وقالت مصادر إعلامية تركية إنه لم يغادر القنصلية منذ ذلك الوقت.

وتؤكد السعودية أن خاشقجي غادر القنصلية عقب إنهاء معاملته، وتنفى أي علاقة لها بالصحفي الذي تثير قضية اختفائه ردود فعل عالمية واسعة.