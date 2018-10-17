الخارجية الألمانية: السعودية لم تتلق إنذارا بشأن موعد الإعلان عن مصير خاشقجي

وكان وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبرى (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)، عبروا عن قلقهم إثر اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عن اختفائه.
وكان خاشقجي قد اختفى بعد دخوله يوم 2 أكتوبر / تشرين الأول الحالي، القنصلية السعودية في إسطنبول لاستخراج وثائق إدارية، وقالت مصادر إعلامية تركية إنه لم يغادر القنصلية منذ ذلك الوقت.
وتؤكد السعودية أن خاشقجي غادر القنصلية عقب إنهاء معاملته، وتنفى أي علاقة لها بالصحفي الذي تثير قضية اختفائه ردود فعل عالمية واسعة.
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