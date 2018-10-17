أول عازفة سعودية على المسرح: الآن وقت الفتاة السعودية لإثبات نفسها (صور وفيديو)

سطرت عازفة البيانو الشابة السعودية إيمان قستي اسمها بحروف من ذهب بين أسماء السعوديات المتميزات، لتكون أول عازفة سعودية تعزف على خشبة المسرح لتقدم وصلات موسيقية أمام الجمهور في مدينتي جدة والرياض إبان مشاركتها في الحفلات التي نظمتها ھیئة الثقافة مؤخرا.

وسجلت العازفة الشابة حضورا متميزا، حيث أثرت على المستمعين بعزفها، بدت واثقة ومتألقة وبارعة، مستعيدة من ذاكرة الإبداع مقطوعات موسيقية لأسماء بارزة على المستوى العالمي، فكانت إجادتها مع صغر سنھا محط إعجاب ودهشة الجمهور الحاضرين.

"سبوتنيك" التقت "إيمان" للحديث عن بداياتها مع الموسيقى والعزف، ودور الأسرة في ذلك، ومشاركتها الأولى جماھیریا، وأحلامها المستقبلية.

في البداية تحدثت عن علاقتهاِ بآلة البيانو، وكيف بدأت رحلتها مع العزف، وقالت إيمان: "بدأت علاقتي بآلة البيانو بانسجام تعطيني السعادة والتعبير عن كل ما بداخلي، أسرتي مفعمة بروح الموسيقى، فوالدتي تعزف على آلة الأورق، ومن هنا قررت السير على خطاها في سن مبكرة، حیث تلقیت آلة "أورج" ھدیة من والدتي، وكانت تعلمني طرق العزف علیھا، كما كانت تدرب أذني على الحس الموسیقي، و وجدت الدعم من الأهل وتلقيت هدية من والدي لانتقالي للمرحلة الثانوية، إخواني يمتلكون الموهبة الفنية".

وعن تنميتها موهبة العزف قالت: "قمت بتنميتها من خلال الاختلاط ببعض الموسيقيين، ومن خلال تعليمي بعض الدروس للنوتات، وعزفي بالحفلات جعلني اكتسب خبرة و تنمية لموهبتي".

وما سر انحيازك لآلة البيانو؟

انحيازي للبيانو لأني استطعت أن أعبر عن مشاعري التي لا أستطيع التعبير عنها بالكلمات من خلال العزف على البيانو، منذ صغري، وأفضل الاستماع بالتحديد لهذه الآلة، ودائما في طفولتي كنت أستمتع باستماع موسيقى العازفين العالميين، وأشعر أن لديهم حس جميل مما جعلني أعشق آلة البيانو أكثر إلى أن حاولت فهم وقراءة تجارب العازفين العالميين، وأصبحت أكثر شغف في تعليم هذه الآلة.

Bashir Saleh عازفة سعودية لـ"سبوتنيك": الآن وقت الفتاة السعودية لإثبات نفسها

ما هي أبرز مشاركاتك الفنية؟

لدي 34 مشاركة فنية بمناسبات مختلفة، أبرزها حفل الهيئة العامة السعودية للثقافة في (حفل عازفة الكمان كلوي شوا) في مدينة الرياض عاصمة السعودية، ومحافظة جدة غرب السعودية، وشاركت في حفل نظمته وزارة الطاقة والثروة المعدنية السعودية، إضافة إلى حفل سفارة الأرجنتين في الرياض بمناسبة اليوم الوطني الأرجنتيني بحضور أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، وشاركت في حفل السفارة الألمانية بدعم كبير من السفير الألماني ديتر هالر وحرمه، وحفل الفنانة هبة الطوجي.

وتبابعت العازفة الموهوبة "وعزفت في يوم المرأة السعودية بمركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة السعودية الرياض، وعزفت بمناسبة اليوم الوطني السعودي في درة الرياض، وشاركت بمناسبة برنامج جودة الحياة في مركز الملك عبدالله، وتشرفت بدعوى من الأميرة الجوهرة آل سعود رئيسة جمعية الثقافة والفنون للعزف في حفل نظمته الجمعية".

هل لديكِ خطط للمساهمة في تنشيط العزف؟

نعم لدي سأساهم في تنشيط العزف، وإيجاد أساتذة موسيقيين محترفين لتدريس النوتة، وتشجيع العازفين الموسيقيين المبتدئين المبدعين الموجودين بالسعودية، لنتعاون و لنفهم الثقافة الموسيقية معا، وخاصة في بلدنا لإبراز المواهب المبدعة لدينا، لنشر التعاون بالفن و الموسيقى.

ما أبرز المعزوفات التي تفضلين عزفها؟

أفضل عزف موسيقى "يكرت غاردين"، بالإضافة لموسيقى ماريج دامور" الفرنسية.

من عازفكِ المفضل؟

عازفي المفضل ريتشارد كلايديرمان وعمر خيرت.

كيف تقيمين مشاركتك مع هيئة الثقافة؟

الهيئة السعودية للثقافة لها دعم كبير في اختياري كعازفة بيانو سعودية لإبراز موهبتي خصوصا أمام ما يقارب آلاف الحضور في حفل (كلوي شو).

Bashir Saleh عازفة سعودية لـ"سبوتنيك": الآن وقت الفتاة السعودية لإثبات نفسها

ما رسالتك الأخيرة؟

أعتقد أنه ينبغي على الجميع اتباع أحلامهم والعمل بجد لجعلها حقيقة واقعة، وأود أن أضرب مثالاً للفتيات في بلدي وأثبت لهم أن هذا هو وقتهم، وأن كل شيء ممكن الآن، وأتمنى أن أترك أثر محفز لدعم الموسيقيين، وتشجيع الجميع لتحقيق أحلامهم.