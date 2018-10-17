البشير: الاستقرار في جنوب السودان يساهم في تحقيق السلام في بلادنا

أكد الرئيس السوداني، عمر البشير، أن تحقيق السلام بدولة جنوب السودان، يمكن أن يؤدي لوقف الحرب في مناطق النيل الأزرق وجنوب كردفان السودانية.

الخرطوم —سبوتنيك.وقال البشير، اليوم الأربعاء، خلال مخاطبته لمنسوبي وزارة الخارجية، إن" السلام في جنوب السودان يعتبر جزءا لا يتجزأ لتحقيق السلام في السودان".

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وأشار البشير، إلى أن" وزارة الخارجية، أنجزت مبادرة السودان للسلام وإنقاذ اقتصاد جنوب السودان، لان استمرار الحرب والوضع الاقتصادي في جنوب السودان أوصلتها لمرحلة الدولة الفاشلة".

وأوضح البشير، في معرض حديثه، أن مسؤولين" بجنوب السودان، كانوا وراء انفصال جنوب السودان، لادعائهم قيام دولة لمواطن الجنوب ورفاهيته، ولكن كان هدفهم قيام دولة معادية للسودان واستخدام إمكانياتها لمحاربة السودان".

وأضاف البشير: "لكن هناك كثير من المراقبين في جنوب السودان قد يئسوا تماما بالأوضاع، لذلك تركوا الأمر لحكومة السودان".

ويواجه السودان تمردا لمناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ العام 2011، من قبل الحركة الشعبية قطاع الشمال، التي كانت جزءا من الجيش الشعبي للحركة الشعبية لتحرير السودان قبل انفصال جنوب السودان في العام 2011.