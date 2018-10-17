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17:49 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    الجيش العراقي بالقرب من تلعفر

    القوات العراقية تدمر أوكارا ومتفجرات لـ"داعش" بالقرب من الأردن

    © REUTERS / Thaier Al-Sudani
    العالم العربي
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    نفذت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأربعاء 17 أكتوبر / تشرين الأول، عملية نوعية أخرى في ملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي وإفشال مخططاته في كبرى مدن العراق مساحة، في الجهة الغربية.

    أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نسخة منه، اليوم الأربعاء، تمكن القوات الأمنية في قيادة عمليات الأنبار، من تدمير وكرين للإرهابيين ضمن قاطع المسؤولية، غربي البلاد".

    الشرطة العراقية على طريق الأنبار
    MOADH AL-DULAIMI
    دمرت أوكارا حفرها في الأنبار... القوات العراقية تعثر على مضافة لـ"داعش"
    وأضاف المركز: "قامت القوات بتفجير 25 عبوة ناسفة من مخلفات عصابات "داعش" الإرهابية في المحافظة".

    وعثرت قوات قيادة العمليات، على عبوة ناسفة على الطريق القادم من منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن، باتجاه الرطبة غربي المحافظة.

    واختتم مركز الإعلام الأمني بالإشارة إلى عثور القوات على 3 عبوات ناسفة خلال مسح في منطقة البو زيعان، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة.

    وأطلقت القوات العراقية، الأربعاء الماضي 10 أكتوبر، في عملية أمنية واسعة شملت مركز محافظة الأنبار، التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق غربا، ضد الخلايا الإرهابية النائمة.

    وأعلن الناطق بإسم مركز الإعلام الأمني العراقي، العميد يحيى رسول، في تصريح لوسائل الإعلام المحلية والدولية ومنها "سبوتنيك"، الأربعاء الماضي، قائلا: "بتوجيه من قبل القائد العام للقوات المسلحة، وبتخطيط وإشراف قيادة العمليات المشتركة، ومن خلال التنسيق ما بين قيادة عمليات الانبار، وقيادة شرطة المحافظة، انطلقت عملية تفتيش ومداهمة وتعقب الخلايا النائمة في مدينة الرمادي "مركز الأنبار"، وضواحيها".

    وأكمل رسول، حيث تمكنت القوات في قيادتي عمليات وشرطة الانبار، من إلقاء القبض على 43 مشتبها به، تم تدقيقهم من قبل وكالات الاستخباراتية، وتبين أن هناك 5 منهم مطلوبين وفق المادة 1/4 إرهاب، وتم تسليمهم إلى الجهات المختصة.

    وتابع رسول: "تم إطلاق سراح المتبقين من المشتبه بعد الانتهاء من عمليات التفتيش، كذلك تم العثور على 25 عبوة ناسفة تم تفجيرها من قبل مفارز الهندسة العسكرية، والعثور على 6 جلكانات "صفائح" تحوي مادة "سي — 4"، وأيضا العثور على عدد كبير من العبوات الناسفة يتجاوز ألف عبوة ناسفة قابلة للاستخدام مرة أخرى".

    ونوه الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي، في ختام تصريحه، إلى أن هذه العمليات تأتي وفق الجهد الاستخباراتي والمعلوماتي، والقطاعات الأمنية مستمرة بعملية المداهمة والتفتيش.

    وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والمداهمات لضمان تطهير المنطقة، والقضاء على فلول تنظيم "داعش" الإرهابي، خاصة في منطقة الحدود العراقية السورية لمنع أي محاولات تسلل للعناصر الإرهابية عبر الحدود.

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    الكلمات الدلالية:
    الحدود العراقية الأردنية, محاربة داعش, الجيش العراقي, العراق
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