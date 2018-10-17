العراق... تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 مدانين في جرائم إرهابية

وقالت الوزارة، في بيان نشرته قناة "السومرية نيوز" العراقية: "تم تنفيذ حكم الإعدام بحق ستة مدانين ضمن قانون مكافحة الإرهاب بعد اكتمال كافة الإجراءات الخاصة بذلك".
وصدرت عن المحاكم العراقية، في الآونة الأخيرة أحكام إعدام عديدة وفقا للمادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الإرهاب، بحق مدانين نفذوا تفجيرات وعمليات قتل استهدفت المدنيين ورجال الأمن في أمكان متفرقة من البلاد، على مدى سنوات ومنذ التغيير، بعد الاجتياح الأمريكي للعراق عام 2003 حتى العام الماضي، الذي جرى فيه تحرير الأراضي من تنظيم "داعش" الإرهابي.
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