العراق... تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 مدانين في جرائم إرهابية

أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الأربعاء 17 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، تنفيذ حكم الإعدام بستة مدانين وفقا لقانون مكافحة الإرهاب.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته قناة "السومرية نيوز" العراقية: "تم تنفيذ حكم الإعدام بحق ستة مدانين ضمن قانون مكافحة الإرهاب بعد اكتمال كافة الإجراءات الخاصة بذلك".

© AP Photo / محكمة عراقية تقضي بإعدام نائب البغدادي

وأكدت الوزارة "حرصها على إنفاذ أحكام القانون في أسرع وقت ممكن".

وصدرت عن المحاكم العراقية، في الآونة الأخيرة أحكام إعدام عديدة وفقا للمادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الإرهاب، بحق مدانين نفذوا تفجيرات وعمليات قتل استهدفت المدنيين ورجال الأمن في أمكان متفرقة من البلاد، على مدى سنوات ومنذ التغيير، بعد الاجتياح الأمريكي للعراق عام 2003 حتى العام الماضي، الذي جرى فيه تحرير الأراضي من تنظيم "داعش" الإرهابي.