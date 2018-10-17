رئيس المخابرات المصرية يلغي زيارته المقررة إلى فلسطين وإسرائيل

قرر رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، تأجيل زيارته، التي كان من المقرر أن يقوم بها غدا الخميس 18 أكتوبر / تشرين الأول، إلى فلسطين وإسرائيل.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم الأربعاء 17 أكتوبر، أن عباس كامل ألغى زيارته، التي كان مقررا لها غدا الخميس، لفلسطين وإسرائيل، وهي الزيارة، التي تأتي في إطار الجهود، التي تبذلها مصر للتوصل إلى تهدئة بين غزة وإسرائيل.

ראש המודיעין המצרי עבאס כאמל דוחה את ביקורו ברמאללה ובעזה, ולא יגיע מחר כמתוכנן @galberger pic.twitter.com/UeO81poweG — כאן חדשות (@kann_news) October 17, 2018

وقالت الهيئة الإسرائيلية: "ألغى ‏رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ⁩زيارته إلى رام الله و⁧غزة".

يشار إلى أنه كان مقررا أن يلتقي كامل بكل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس جهاز "الشاباك"، الجنرال نداف آرغمان، ورئيس مجلس الأمن القومي، مائير بن شبات.

وعزت هيئة البث الإسرائيلية تأجيل الزيارة إلى "تواجد عباس مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يزور روسيا حاليا".