ترامب: لا أريد الابتعاد عن السعودية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه لا يريد أن يبتعد عن السعودية على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وكرر رؤيته في أن القادة السعوديين لم يشاركوا في إخفائه.