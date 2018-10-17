الرياض تكشف حقيقة لقاء رئيس أركان الجيش السعودي بنظيره الإسرائيلي

نفت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأربعاء 17 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، حول لقاء تم بين رئيس الأركان السعودي الفريق أول الركن فياض الرويلي، بنظيره الإسرائيلي الجنرال غادي إيزكونت، على هامش مؤتمر قادة الجيوش، في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت صحيفة "سبق"، عن مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية، تأكيده عدم صحة ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن لقاء جمع رئيس هيئة الأركان العامة السعودي برئيس الأركان الإسرائيلي".

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وزعم موقع صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن إيزكونت التقى الرويلي، على هامش مؤتمر قادة الجيوش المنعقد في الولايات المتحدة.

وأشار الصحيفة الصادرة إلى تقارير تفيد بأن إيزنكوت اجتمع مع قادة المنطقة الآخرين، ومن بينهم رئيس الأركان الأردني الفريق محمود فريحات.

وادعت "معاريف" بأن العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية تحسنت في السنوات الأخيرة، وذلك على إثر، ما أسمته بـ"التهديد الإيراني"، الذي تخشاه الدولتان.