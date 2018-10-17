"سلمان للإغاثة" يساعد المتضررين من إعصار "لبان" في اليمن

وصلت إلى محافظة المهرة شرق اليمن، اليوم الأربعاء 17 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة المنكوبين جراء إعصار "لبان" الذي ضرب، الأحد الماضي، معظم مناطقها.

القاهرة — سبوتنيك . وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبث من الرياض وعدن، نقلت طائرتان سعوديتان إلى مطار الغيظة مساعدات إغاثية تشتمل 20 طنا من السلال الغذائية، وفريقا من مركز الملك سلمان للإغاثة.

وسيباشر الفريق خلال الساعات المقبلة نقل المساعدات إلى المناطق المحاصرة جراء الفيضانات والسيول، بحسب الوكالة.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة سير أمس الأول الاثنين، قافلة برية عبر منفذ الوديعة الحدودي تحمل على متنها 125 طنا من السلال الغذائية الأساسية للمتضررين من الإعصار، كما وزع المركز من مستودعاته في الداخل 100 خيمة و8 أطنان من السلال الغذائية و1500 بطانية و200 بساط.