شركة أسلحة بريطانية كبرى تعلن إرسال ممثليها إلى السعودية

أعلنت شركة "بي.إيه.إي سيستمز"، التي تعد من كبرى شركات الصناعات الدفاعية في بريطانيا، أنها سترسل ممثلين كبارا لها إلى مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية.

وووفقا لوكالة "رويترز"، تمثل الشركة حالة استثنائية في موجة الانسحاب الأخيرة، التي أعلن فيها عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين والشركات عزمهم عدم حضور المؤتمر السعودي المقرر عقده الأسبوع المقبل، وسط مخاوف واسعة النطاق بشأن مصير الصحفي جمال خاشقجي.

© REUTERS / Arnd Wiegmann غوغل تعلن عدم مشاركتها في مؤتمر للاستثمار بالسعودية

وقالت متحدثة باسم الشركة في بيان: "نتوقع أن يكون لنا ممثلون كبار في المؤتمر"، ولم تحدد الشركة من سيحضر المؤتمر.

وشوهد خاشقجي آخر مرة في الثاني من أكتوبر / تشرين الأول الجاري، وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج إنه لم يخرج من القنصلية.

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي، حيث تقول أنقرة إنه لم يخرج من مبنى القنصلية السعودية الذي دخله، بينما تصر الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز بعد إنهاء إجراءات معاملة متعلقة بحالته العائلية.