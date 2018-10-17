"أنصار الله" تقيل المتحدث باسم القوات الموالية لها

القاهرة — سبوتنيك. وقال موقع وزارة الدفاع في صنعاء "26 سبتمبرنت" إن "رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة مهدي المشاط، أصدر قرارا بتعيين مدير دائرة التوجية المعنوي، العميد يحيى سريع قاسم، متحدثا رسميا للقوات المسلحة".

© REUTERS / Naif Rahma مقتل 9 من "أنصار الله" بغارات للتحالف جنوب الحديدة

وكانت جماعة "أنصار الله" عينت العميد الركن شرف غالب لقمان، ناطقا رسميا باسم القوات المسلحة الموالية للجماعة، عقب إعلان تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية في 26 مارس/آذار 2015 لاستعادة شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي من جماعة "أنصار الله" التي تسيطر على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير للبنية التحتية للبلاد.