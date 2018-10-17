ملكة جمال العرب تنجو من موت محتوم... والفنانة أحلام تعلق

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية المغربية، أمس الثلاثاء 16 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، وقوع حادث انحراف قطار يربط بين الرباط والقنيطرة، على مستوى منطقة بوقنادل، الذي خلف عددا من الضحايا والمصابين.

وقالت ملكة جمال المحجبات العرب وأفريقيا، المغربية نسرين الكتاني عن الحادث عبر حسابها على "فيسبوك": "أنا في أمان الحمد الله، ما طرا ليا والو (لم يحدث لي شيء)، والله يرحم الناس لي ماتوا، دعيو معاهم بالرحمة، إنا لله وإن إليه راجعون، وشكرا الناس لي اتصلوا بيا".

كما تقدمت الفنانة الإماراتية، أحلام، إلى أهالي الضحايا بحادثة القطار بأحر التعازي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" قائلة: "اللهم ارحم شهداء المغرب من فارقوا الحياة في حادثة القطار بإذن الله، والله يصبر أهليهم يا أرحم الراحمين… ادعوا لهم".

ويشار إلى أن المكتب الوطني للسكك الحديدية المغربية أعلن أن الملك المغربي أصدر تعليمات بنقل المصابين إلى المستشفى العسكري بالرباط لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف المكتب أنه تم فتح تحقيق بالحادثة ولم يتم تحديد سببها إلى الآن.