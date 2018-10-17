رسالتان من العاهل السعودي وولي عهده لملك المغرب

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان برسالة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس.

© AP Photo / Uncredited أول رد فعل من ملك المغرب تجاه حادث قطار الرباط

وجاء في الرسالة : "علمنا بنبأ خروج قطار عن مساره بالقرب من العاصمة الرباط، مما أدى إلى وفاة عدد من الأشخاص وإصابة آخرين".

وأضافت الرسالة "نبعث لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعب المملكة المغربية الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة ، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان ، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب المملكة المغربية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

وجاء في رسالة ولي العهد: "تلقيت نبأ خروج قطار عن مساره بالقرب من العاصمة الرباط، مما أدى إلى وفاة عدد من الأشخاص وإصابة آخرين، وأعرب لجلالتكم ولأسر المتوفين عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلا الله تعالى الرحمة للمتوفين والشفاء العاجل للمصابين إنه سميع مجيب".

وصرح مسؤول محلي مغربي أن سبعة أشخاص لقوا مصرعهم، إثر انقلاب قطار بين العاصمة الرباط ومدينة القنيطرة شمالا.