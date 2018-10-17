"داعش" يأسر عددا من مواطني دول أوربية في سوريا

صرح مصدر دبلوماسي عسكري، اليوم الأربعاء، بأن مواطنون من دول أوروبية غربية ودول أخرى قد وقعوا في أسر "داعش" (التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا) في منطقة هجين التي تقع تحت سيطرة المسلحين بمحافظة دير الزور.

موسكو — سبوتنيك. وأشار المصدر إلى هجوم "داعش"، أنه وقع يوم 13 تشرين الأول/ أكتوبر، على مخيم بالقرب من منطقة البحرة، أسفر عن أسر 130 أسرة عربية ونقلهم إلى منطقة هجين.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "جدير بالذكر أن من بين الرهائن في هذه المنطقة يوجد أكثر من 750 شخصا، من بينهم مواطنو دول أوروبية غربية ودول أخرى".

ونفذ تنظيم "داعش"، في يوليو/ تموز الماضي، هجوما على مدينة السويداء والقرى الواقعة شرقها، ما تسبب بمقتل وجرح المئات وخطف عدد من النساء، تبعته مفاوضات لإطلاق سراح المختطفات.

ويذكر أن النزاع المسلح في سوريا ما زال متواصلاً منذ عام 2011. وتم في نهاية عام 2017، الإعلان عن هزيمة تنظيم "داعش". وما زالت عملية القضاء على الإرهابيين مستمرة في بعض المناطق السورية بدعم من القوات الجوية الفضائية الروسية. وفي الوقت الحالي، أصبح البحث عن التسوية السياسية في المقام الأول وخاصة من خلال منصتي أستانا وجنيف. وكذلك إعمار سوريا وعودة اللاجئين.