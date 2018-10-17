اليمن... القوات الحكومية المشتركة تعلن مقتل 70 من "أنصار الله"

أعلنت القوات الحكومية المشتركة مقتل 70 مسلحاً من جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الأربعاء، خلال محاولتهم استعادة طريق استراتيجي يربط العاصمة صنعاء بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

© REUTERS / Khaled Abdullah الأمم المتحدة: نزوح 570 ألف شخص جراء المعارك في الحديدة وتصاعد الصراع جنوب المدينة

القاهرة — سبوتنيك . وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة على صفحته في "فيسبوك" أن "المليشيات الحوثية نفذت محاولة تسلل باتجاه طريق الحديدة — صنعاء من منطقة كيلو 10 شرق مدينة الحديدة ، بعد أن دفعت بتعزيزات بهدف استعادة السيطرة على الطريق الاستراتيجي وإعادة فتحه".

وأضاف: "تصدت القوات بإسناد من طيران التحالف العربي لمحاولة المليشيات، وكبدتها 70 قتيلا، في حين استهدفت غارات جوية تعزيزات ومواقع للمليشيات، وأسفرت عن مقتل العشرات منهم وتدمير دبابة ومدافع".

وكانت القوات الحكومية أعلنت، في 12 سبتمبر/ أيلول المنصرم، قطع طريق صنعاء — الحديدة الاستراتيجي، ومنع إمدادات مسلحي "أنصار الله" القادمة من العاصمة صنعاء، الوصول إلى مدينة الحديدة.