قافلة مساعدات إنسانية ستصل مخيم الركبان في سوريا خلال أيام

قال علي الزعتري، منسق الشؤون الانسانية للأمم المتحدة في سوريا إن "التحضيرات جارية لقافلة مشتركة بين الأمم المتحدة والهلال الأحمر العربي السوري لإيصال المساعدات الإنسانية لما يقدر بـ 50 ألفا من النساء والأطفال والرجال الذين تقطعت بهم السبل في مخيم الركبان في جنوب سوريا الشرقي قرب الحدود العراقية الأردنية".

© Sputnik . Bassem Haddad مقابل ألفي دولار للشخص... عشرات المدنيين استطاعوا الهرب من مخيم الركبان

دمشق — سبوتنيك . وأضاف الزعتري في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه أن "الوضع الإنساني داخل مخيم الركبان يمر بمرحلة حرجة والأمم المتحدة في سوريا ستصل مع الهلال الأحمر العربي السوري إلى المخيم لتقديم المساعدات الإنسانية الحيوية خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف: "تقوم الأمم المتحدة بالتنسيق الوثيق مع جميع الأطراف المعنية لضمان إيصال المساعدات بشكل آمن وسريع".

كان رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أحمد كاظم، قد ذكر لـ "سبوتنيك" الأسبوع الماضي، أن 14 شخصا لقوا حتفهم داخل المخيم بسبب الوضع الإنساني السيئ، مشيرا إلى أن الوضع تدهور هناك جراء إغلاق المعبر الحدودي القريب منه.

هذا وقد كانت المرة الأخيرة التي تم فيها إيصال مساعدات الأمم المتحدة إلى مخيم الركبان في كانون الثاني/يناير 2018 عبر الأردن.