لافروف: التحالف يقدم مساعدات إنسانية هائلة في اليمن لكن الحرب يجب أن تتوقف

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن يقدم مساعدات إنسانية هائلة للشعب اليمني، إلا أنه يجب وقف الحرب.

© REUTERS / Abduljabbar Zeyad اليمن... إجلاء أكثر من 250 أسرة عالقة وتحذيرات من سيول قادمة

موسكو — سبوتنيك . وأضاف لافروف في مقابلة مع قناة "آر تي فرانس" ومجلة "باريس ماتش" وصحيفة "لوفيغارو"، اليوم الخميس 18 أكتوبر / تشرين الأول: "نحن نعرف أن الائتلاف العربي بقيادة السعودية في اليمن، مع استمراره في تنفيذ الأعمال القتالية، يقدم مساعدات إنسانية هائلة إلى الشعب اليمني".

وتابع: "هذا كله مفيد، إلا أنه يجب وقف الحرب".

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015، لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.