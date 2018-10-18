برئاسة الأمير تميم... اجتماع قطري لتنفيذ خطة 2022

وترأس الأمير اجتماعا للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، والذي عقد بالديوان الأميري، حسب صحيفة الوطن القطرية.
اقرأ في #الوطن— الوطن (@al_watanQatar) October 18, 2018
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صاحب السمو يترأس اجتماع « الأعلى للشؤون الاقتصادية »https://t.co/Y4Uqnn2fHz pic.twitter.com/ysMhJOX7RU
وناقش الاجتماع الخطة الاستراتيجية للتنمية الوطنية الثانية من 2018 وحتى 2022.
وحضر الاجتماع نائب رئيس المجلس ورئيس مجلس الوزراء والأعضاء، الذين ناقشوا أيضا توسعة ميناء حمد، وآخر المستجدات في مجالى الطاقة والاستثمار.
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