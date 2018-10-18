البشير يتدخل لحلها... مشكلة شخصية بين مسؤولين سودانيين

تدخل الرئيس السوداني، عمر البشير، لحل مشكلة شخصية وصفت بـ"سحابة صيف" بين مسؤولين سودانيين.

وجمع البشير بين أحمد محمد هارون، والي كردفان، والفريق محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع، حسب وكالة أنباء السودان.

© REUTERS / TIKSA NEGERI البشير: الاستقرار في جنوب السودان يساهم في تحقيق السلام في بلادنا

وقال أحمد محمد هارون إنه "في ظل مسيرة العمل الوطني و أداء مؤسسات الدولة لأدوارها وواجباتها قد تحدث بعض التقاطعات وغير المحسوبة؛ ولكن وجود الهدف الكبير وصيانة البلاد وتنميتها ووجود قيادة مدركة بواجباتها وهمومها بأمر شعبها والسهر على ضبط الإيقاع الكلي ووجود قادة بالاستمرار؛ يسمو فوق كل المشاكل الشخصية".

وتابع هارون: "بكل هذه المعطيات كان لقاؤنا مع رئيس الجمهورية الذي ظل يتابع ما يعد سحابة صيف وانقشعت".

وأشار والى كردفان إلى أن الأمر "أثار كثيرا من إشفاق أهل السودان، الذين تعودوا أن يسمعوا بشارات تنموية عن نفير نهضة شمال كردفان وعن انتصارات قوات الدعم السريع ضمن منظومة الدفاع الكلية للقوات المسلحة وشرطتها وأمنها نقول إن البشارة كبيرة وأن النفير وما يعطينا له من درس والدعم السريع وما يعطينا من جرأة وجسارة الاثنين يلتحمان لتشكيل المشهد الوطني الجديد الذي يصون أمن البلاد ويعزز استقرارها و يحقق تنميتها "ويربطنا حبل والسيف ما يقطعنا".

وقال الفريق محمد حمدان دقلو: "أنا و أخي أحمد هارون اتفقنا على كلمة واحدة؛ وهي أن ماحدث سحابة صيف مرت، ونحن على قلب رجل واحد و نعمل من أجل الوطن والمواطن".