شاهد ماذا يحدث على الطرق في قطر عند هطول أمطار غزيرة

نشرت الصفحة الرسمية لإدارة الأرصاد الجوية في قطر مقطع فيديو يظهر ما يحدث على طريق دخان السريع عند هطول أمطار غزيرة.

ويظهر في الفيديو، الذي تم نشره اليوم الخميس 18 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، حركة السيارات على الطريق السريع، بينما يستمر هطول الأمطار الغزيرة.

ويرصد الفيديو تأثير الأمطار على إأحد جوانب الطريق وهي تنساب بكثافة كبيرة دون التأثير على حركة المرور.

إستمرار أمطار الخير في مدينة #الدوحة ، ونشكر متابعينا على مشاركاتهم الجميلة ونرجو اتباع إرشادات السلامة واخذ الحيطة أثناء القيادة#قطر #أمطار_قطر #الوسمي pic.twitter.com/KEae8Z0Pax — أرصاد قطر (@Qatar_Weather) October 18, 2018

وذكرت صفحة "أرصاد قطر" أنه من المتوقع أن يستمر هطول الأمطار الرعدية حتى يوم الاثنين المقبل، مشيرة إلى أنه يمكن أن تصحبها رياح مثيرة للأتربة، التي تحد مستوى الرؤية.