السوريون وبدعم دولي هم من يرسم النظام السياسي المستقبلي لبلادهم

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية، اليوم الخميس، أن وفد كازاخستان دعا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في سوريا وكذلك تشكيل اللجنة الدستورية.

ألماتا- سبوتنيك. ونقل المكتب الصحفي للخارجية الكازاخستانية عن نائب ممثل كازاخستان الدائم لدى الأمم المتحدة، كانات توميش، قوله: "إن السوريين هم الذين يجب أن يبدأوا في رسم النظام السياسي المستقبلي للدولة السورية بدعم من المجتمع الدولي".

وبحسب البيان الصحفي، ناشدت كازاخستان جميع الأطراف المعنية التعاون في تنفيذ مذكرة تحقيق الاستقرار في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية، والتي وقعتها الدول الضامنة لعملية أستانا — روسيا وتركيا في 17 أيلول/سبتمبر، وكذلك ضمان الوصول الأمن للمساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء البلاد بأقصر الطرق.

النزاع المسلح في سوريا مستمر منذ عام 2011. وفي نهاية عام 2017، تم إعلان هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا. ومازالت تصفية الإرهابيين مستمرة في بعض المناطق بدعم من القوات الجوية الفضائية الروسية. وفي الوقت الحالي، تأتي التسوية السياسية في المقام الأول، وإعمار سوريا وعودة اللاجئين، وعلى مدار الأعوام الماضية تواصل الأمم المتحدة رعاية مباحثات جنيف حول سوريا، فيما ترعى الدول الضامنة الثلاث، روسيا وتركيا وإيران، محادثات أستانا حول سوريا، والتي توصلت لإقرار مذكرة مناطق خفض التصعيد بدءا من أيار/مايو 2017.