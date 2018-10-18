إلغاء توجه بعثة تجارية هولندية للسعودية بسبب اختفاء خاشقجي

أعلنت متحدثة باسم شركة استشارية أن الحكومة الهولندية ألغت، اليوم الخميس، بعثة تجارية للسعودية كانت مقررة الشهر المقبل، بسبب اختفاء الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي.

وقالت المتحدثة باسم شركة (بي.إس.بي.إس كونسالتانتس)، التي نظمت الزيارة في تصريحات لوكالة "رويترز"، إن كل البعثات التجارية للمملكة معلقة في الوقت الراهن.

وجاء القرار عقب دقائق من إعلان وزير المالية فوبكه هوكسترا إلغاء خططه للمشاركة في مؤتمر بالسعودية الأسبوع المقبل.

وما زال خاشقجي مختفيا منذ زيارته إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بينما تؤكد السلطات السعودية أنه غادر قنصليتها، تنفي السلطات التركية أن يكون قد غادر وسط تقارير إعلامية تنقل عن مصادر تركية أنه قد قُتل، ولم تتمكن "سبوتنيك" من التحقق بشكل مستقل من صحة تلك التقارير.

وأثارت القضية اهتمام دول كبرى مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية التي ألمح رئيسها دونالد ترامب إلى تصديق الرواية التركية عن السعودية، حين قال في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، إنه يبدو أن جمال خاشقجي دخل السفارة ولم يخرج، ويبدو أن السعودية ضالعة في اختفائه.