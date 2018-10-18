وفاة الرئيس السوداني الأسبق عبد الرحمن سوار الذهب

أعلنت وكالة الأنباء السوادنية وفاة الرئيس السوداني الأسبق، المشير عبد الرحمن حسن سوار الذهب، وذلك في المستشفى العسكري بالرياض في المملكة العربية السعودية.

وحسب الموقع الرسمي لوزارة الدفاع السودانية، ولد عبد الرحمن سوار الذهب في مدينة الأبيض السودانية عام 1935.

#السودان #سونا| المشير سوار الذهب في ذمة الله



الرياض 18-10-2018 (سونا) توفي قبل قليل سعادة المشير عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب الرئيس الأسبق لجمهورية السودان بالمستشفى العسكري بالرياض بالمملكة العربية السعودية.



إنا لله وإنا إليه راجعون

#المشير_سوار_الذهب pic.twitter.com/2EDIyX0oDr — SUDAN News Agency (@SUNA_AGENCY) October 18, 2018

وتسلم السلطة في أبريل/نيسان عام 1985، وشغل المشير عبد الرحمن حسن سوار الذهب، منصب رئيس هيئة أركان الجيش السوداني، ثم وزير الدفاع في عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري.