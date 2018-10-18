أوسمة أممية لأفراد كتيبة حفظ السلام الإستونية في لبنان

منحت منظمة الأمم المتحدة الجنود من وحدة المشاة الإستونية "إستبلا - 24"، المشاركة في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان (قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان) أوسمة المنظمة للخدمة الممتازة.

تالين — سبوتنيك. ذكرت ذلك هيئة الأركان المركزية لقوات الدفاع الإستونية، اليوم الخميس 18 أكتوبر / تشرين الأول الجاري.

© AP Photo / Uncredited اليونيفيل تنقذ 32 مهاجرا كانوا متجهين إلى قبرص من لبنان

وقال قائد القطاع الجنوبي في اليونيفيل العميد باولو فابري، أظهرت الكتيبة (الفنلندية — الأيرلندية) مدى احترافها على الشريط الحدودي بين لبنان وإسرائيل، مضيفا: "يشرفني أن أمنح ميداليات الأمم المتحدة لأفراد كتيبة حفظ السلام على تفانيهم وخدمتهم الممتازة".

وتتمركز الفرقة الإستونية في نقطة تابعة للأمم المتحدة 2 — 45 بالقرب من مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان وعلى بعد 115 كلم من بيروت.

ويعمل ضباط حفظ السلام الإستونيون مع ضباط الأركان في لبنان.

ويشارك الجنود الإستونيون في مهمة حفظ السلام كجزء من الكتيبة الفنلندية الأيرلندية المشتركة. وتتشكل الفرقة الإستونية من وحدة مشاة آلية بمشاركة ضباط أركان.

تتمثل مهمة الوحدة في مراقبة وتسيير الدوريات والقيام بمهام المراقبة وحراسة نقاط التفتيش خلال عمليات حفظ السلام.

كما تتعاون قوات حفظة السلام الإستونية مع القوات المسلحة اللبنانية.