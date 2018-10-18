أوسمة أممية لأفراد كتيبة حفظ السلام الإستونية في لبنان

تالين — سبوتنيك. ذكرت ذلك هيئة الأركان المركزية لقوات الدفاع الإستونية، اليوم الخميس 18 أكتوبر / تشرين الأول الجاري.
وتتمركز الفرقة الإستونية في نقطة تابعة للأمم المتحدة 2 — 45 بالقرب من مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان وعلى بعد 115 كلم من بيروت.
ويعمل ضباط حفظ السلام الإستونيون مع ضباط الأركان في لبنان.
ويشارك الجنود الإستونيون في مهمة حفظ السلام كجزء من الكتيبة الفنلندية الأيرلندية المشتركة. وتتشكل الفرقة الإستونية من وحدة مشاة آلية بمشاركة ضباط أركان.
تتمثل مهمة الوحدة في مراقبة وتسيير الدوريات والقيام بمهام المراقبة وحراسة نقاط التفتيش خلال عمليات حفظ السلام.
كما تتعاون قوات حفظة السلام الإستونية مع القوات المسلحة اللبنانية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)