عبد الرحمن سوار الذهب... جنرال زهد حكم السودان

توفي، اليوم الخميس، في العاصمة السعودية الرياض، الرئيس السوداني الأسبق، عبد الرحمن سوار الذهب.

وحسب الموقع الرسمي لوزارة الدفاع السودانية، ولد عبد الرحمن سوار الذهب في مدينة الأبيض السودانية عام 1935.

وأبعد سوار الذهب عن الخدمة في عام 1972، وتم إرساله إلى قطر، وهناك عمل، كمستشار عسكري للشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، حاكم قطر، وقام بعمل أول فرز للأرقام العسكرية وحدد أرقاما للشرطة منفصلة، وقام باستبدال الزي العسكري، وأصبح في عهده الجيش منفصل عن الشرطة، وأسس شرطة قطر والقوات المسلحة القطرية.

فيما بعد عاد إلى السودان، وعين رئيس هيئة الأركان السودانية، حتى وصل إلى قائد أعلى للقوات المسلحة، مع تمديد فترة عمله بالجيش لمدة سنة.

تولى سوار الذهب الرئاسة لمدة عام فقط، في 6 أبريل 1985، وحتى اليوم نفسه من العام التالي، وسلم وقتها السلطة طواعية، للحكومة الجديدة المنتخبة برئاسة رئيس وزرائها الصادق المهدي، وبعدها اعتزل العمل السياسي ليتفرغ لأعمال الدعوة الإسلامية من خلال منظمة الدعوة الإسلامية كأمين عام لمجلس أمنائها.

#وفاة_سوار_الذهب ،، رحم الله زاهد العرب فخامة الرئيس السوداني السابق عبدالرحمن سوار الذهب — تركي الخليوي (@tkhelaiwi) October 18, 2018

ونعى كثيرون وفاته على موقع تويتر، وقالوا إنه الرئيس العربي الوحيد الذي أعلن أنه سيسلم السلطة لمن بعده، وفعل هذا بعد عام.

الله يرحمه إنسان عظيم دخل التاريخ من أوسع أبوابه و تخللى عن السلطة بمحض إراداته ضاربا مثلا لم يتكرر منذ الرئيس السنغالى سنغور… https://t.co/dvMpdYJWmE — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) October 18, 2018

وقال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس إنه "إنسان عظيم دخل التاريخ من أوسع أبوابه وتخللى عن السلطة بمحض إراداته ضاربا مثلا لم يتكرر منذ الرئيس السنغالى سنغور".