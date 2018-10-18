ولي عهد السعودية يلتقي رئيسة وزراء بنغلاديش

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد السعودية، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اليوم الخميس في الرياض، رئيسة الوزراء، وزيرة الدفاع في جمهورية بنغلاديش الشعبية حسينة واجد.