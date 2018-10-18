بالفيديو... انفجار عبوة ناسفة برجل يفككها في ريف إدلب السورية

التقطت إحدى الكاميرات فيديو لانفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة في أسفل سيارة برجل كان يحاول تفكيكها في منطقة معصران في ريف إدلب شمالي سوريا، مما أدى إلى مقتله على الفور.

قتل رجل كان يحاول تفكيك عبوة ناسفة مزروعة في أسفل سيارة في بلدة معصران التي تسيطر عليها تنظيمات متشددة والواقعة في ريف إدلب.

وذكرت صفحات على مواقع التواصل أن الرجل يدعى حسين هبوش (أبو أسامة خان السبل) وأن تنظيم "القاعدة" هو من يسيطر على البلدة المذكورة.

وتسيطر "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة) والفصائل الإرهابية الموالية لها على نحو 70 بالمئة من محافظة إدلب وتضم في صفوفها عشرات الآلاف من المقاتلين وأعدادا كبيرة من العرب والأجانب من جنسيات مختلفة، في حين تتقاسم السيطرة على بقية مساحة المحافظة مجموعات أخرى لا تقل تشددا عن "جبهة النصرة"، وتدين بالولاء للقومية العثمانية مثل "الحزب الإسلامي التركستاني" وفصائل ما يسمى بـ"الجيش الحر"، إلى جانب تنظيمات متفرعة عن "القاعدة" و "داعش" كتنظيمات "صقور الغاب" و"أنصار التوحيد" و"حراس الدين" و"أجناد القوقاز" و"جيش العزة" وغيرها من التنظيمات الإرهابية المسلحة.