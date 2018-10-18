وفد مصري رفيع المستوى يصل إلى قطاع غزة

أعلنت حركة حماس، اليوم الخميس، عن وصول وفد مصري إلى قطاع غزة، ولقاءه رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية.

القدس — سبوتنيك. وقالت حركة حماس في بيان اليوم الخميس، إن "وفدا مصريا رفيع المستوى يصل قطاع غزة ويلتقي رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية".

© AFP 2018 / Said Khatib الجيش الإسرائيلي يوجه رسالة عاجلة إلى سكان غزة

وأضاف البيان: "الوفد يضم 5 أعضاء من المخابرات المصرية وبرئاسة مسؤول الملف الفلسطيني أحمد عبد الخالق".

وأشار البيان إلى أن زيارة الوفد المصري تهدف إلى "بحث التطورات الأمنية في قطاع غزة وتثبيت وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل".

في سياق متصل، سمحت الحكومة الإسرائيلية لسكان المستوطنات والبلدات المتاخمة لحدود قطاع غزة بالعودة لمزاولة حياتهم الطبيعية ابتداء من صباح اليوم. وجاء ذلك عقب اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، والذي استمر لخمس ساعات وامتد حتى ساعات الفجر.

وبحسب راديو "مكان" الإسرائيلي، فقد "أعلنت قيادة الجبهة الداخلية في جيش الدفاع، عن رفع جميع القيود التي فرضت على مجرى الحياة الاعتيادية للسكان في المنطقة المحاذية لقطاع غزة، بسبب تصاعد الأوضاع خلال الأيام الأخيرة". ونقل الراديو عن مصدر عسكري، قوله: "إن هذا القرار اتخذ في ختام جلسة امنية تقييمية".