مصر تخفض رسوم السفن القادمة لميناء شرق بورسعيد

أصدر رئيس هيئة قناة السويس المصرية قرارا، اليوم الخميس، بخفض الرسوم على سفن الحاويات والعبارات القادمة من موانئ أجنبية إلى ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية للقناة لمدة عام واحد.