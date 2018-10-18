اليمن... الأمم المتحدة تبحث إمكانية فتح مكتب في تعز

بحث وفد من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، مع مسؤولين محلين في مدينة تعز، جنوب غربي اليمن، إمكانية فتح مكتب للأمم المتحدة في المدينة.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبثُ من الرياض وعدن، اليوم الخميس، "ناقش وفد المبعوث الأممي مع وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي إمكانية فتح مكتب للأمم المتحدة في تعز".

وأضافت: "تطرق الوفد الأممي، في لقائه قيادات السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية إمكانية تقديم الدعم الأمني والخدماتي لمحافظة تعز في ظل الوضع الصعب الذي تمر به المدينة منذ 4 أعوام".

وبحسب الوكالة "أشاد وفد الأمم المتحدة خلال تفقده عددا من المرافق الحكومية في مدينة التربة جنوب تعز، بالوضع الأمني وتعزيز حضور الدولة والحكومة في محافظة تعز".

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ آذار/ مارس 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي. وخلفت الحرب أكثر من 16000 قتيلا، بحسب الأمم المتحدة، مع انتشار الأوبئة وحاجة الملايين لمساعدات.