كلينتسيفيتش: إمكانية توجيه واشنطن ضربة نووية وقائية هي مصدر إزعاج

يرى عضو لجنة مجلس الاتحاد الروسي لشؤون الدفاع والأمن، فرانس كلينتسيفيتش، أنه على الولايات المتحدة أن تحذو حذو روسيا، وأن تتخلى في عقيدتها النووية عن إمكانية توجيه ضربة وقائية، فإن وجود مثل هذه الاحتمال لا يمكنه إلا إزعاج العالم.

موسكو — سبوتنيك. وقال كلينتسيفيتش: "أعتقد أنه بعد تصريح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ينبغي أن تختفي كل التكهنات حول أن روسيا من الممكن أن تبادر باستخدام السلاح النووي. لقد قال بشكل لا لبس فيه: لا يمكن أن يكون هناك ضربة نووية وقائية: الضربات من جانبنا ستكون للرد فقط".

© Sputnik . Sergey Guneev الأسلحة النووية الروسية و"التيار الشمالي2" على طاولة وزيري الطاقة الروسي والأمريكي

وفي الوقت نفسه، قال إنه من المستحسن أن نسمع مثل هذا التصريح على نفس المستوى العالي من الولايات المتحدة.

وأكد كلينتسيفيتش على أن "العالم في حاجة إلى اليقين. حتى الآن، تسمح العقيدة النووية الأمريكية، في ظل ظروف معينة، بإطلاق ضربة نووية وقائية، وهذا لا يمكنه إلا أن يزعج العالم".

وكان الرئيس بوتين، قد شدد اليوم خلال مناقشات نادي "فالداي" في سوتشي، على أن مفهوم روسيا بشأن استخدام الأسلحة النووية لا يتضمن توجيه ضربة نووية وقائية، ومثل هذه الأنواع من الأسلحة لا يمكن استخدامها إلا في حالة توجيه ضربة انتقامية. وأن روسيا لا يمكن أن تبادر باستخدام السلاح النووي، لأن هذا المبدأ غير موجود في المفهوم العسكري لروسيا. وقال بوتين إنه على المعتدي أن يعرف أن الانتقام أمر لا مفر منه، وأنه سيتم القضاء عليه.