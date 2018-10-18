طيران التحالف الدولي يشن غارات على مدنيين في سوريا

وذكرت قناة "الإخبارية السورية"، اليوم الخميس، نقلا عن مصادر محلية أن "طيران التحالف الدولي يستهدف في أكثر من غارة منازل المدنيين في أحياء بلدة السوسة بريف دير الزور الشرقي وأنباء عن شهداء وجرحى في صفوف المدنيين".

© REUTERS / BRENDAN MCDERMID بشار الجعفري: التحالف ارتكب جريمة في دير الزور

هذا وذكرت وكالة "سانا" السورية للأنباء بالإشارة إلى مصادر محلية، في وقت سابق، أن التحالف الدولي قصف ريف دير الزور بأسلحة محرمة دوليا، مؤكداً أن التحالف قصف عدة مناطق في بلدة هجين شرقي مدينة دير الزور بنحو 110 كم، بقنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا، دون أن تتحدث عن وقوع ضحايا بين المدنيين.

ومن جهة أخرى قام مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية بتنفيذ عملية إنسانية واحدة تم من خلالهما إيصال 450 سلة غذائية يبلغ وزنها الإجمالي 1.95 طن إلى قرية مراط بريف دير الزور. وبشكل عام تم تنفيذ 1958 عملية إنسانية. ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3061 طن.

وتعاني سوريا، منذ آذار/مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية المدعومة روسيا وتحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة بمواجهة جماعات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" و"جبهة النصرة"، واللذان تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.