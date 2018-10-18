اليمن ... نجل الرئيس الجنوبي يعلق على إقالة بن دغر

قال هاني البيض، نجل الرئيس الجنوبي اليمني السابق، علي سالم البيض، إن الأوضاع في الجنوب تسير وفق إيقاعات متفاوتة ومتسارعة، ويغلب عليها عنصر المفاجأه وردود الأفعال، غير المنضبطة، وفق المزاج السياسي والاجتماعي السائد.

وأضاف البيض في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن الجنوب كاد أن يتحول لعشوائيات سياسية تهدد وحدة صفه وقضيته العادلة، بعد مسيرة نضال لحراكه السلمي، بفعل أساليب وشيطنة النظام السابق الذي كان يهدف لتفتيت مكوناته، لولا المجلس الانتقالي وتفرده بقيادة العملية السياسية للحركة الوطنية الجنوبية، في تلك الظروف الصعبة، وسط إلتفاف جماهيري وحاضنة اجتماعية.

© REUTERS / Khaled Abdullah طيران التحالف يقصف منزل نائب الرئيس اليمني الأسبق علي سالم البيض بعدن جنوب اليمن

وأردف البيض أنه في ظل معاناه شعبية مستمرة، تزداد فصولها تعقيدا وألم، لم يكن الإجراء الأخير الذي قام به الرئيس هادي بإقالة رئيس الحكومة، يدخل في إطار النوايا الحسنة، بل كان صراع أجنحة وقوى، وستظهر تبعات هذا القرار قريبا، وسواء صدر القرار أم لم يصدر، فهو لا يمثل شيئا بالنسبة لأبناء الجنوب، لأنه لا يتوافق، أو يلبي قضاياهم، التي ناضلوا سنوات من أجلها.

وتابع القيادي الجنوبي، أن قرار إقالة رئيس الحكومة لا يتعدي عملية تدوير لمنصب حكومي، وهذا لن ينهي معاناة الناس المتعددة، بل هو إمعان في زيادة فقرهم وتردي لحالتهم المعيشية، فالاقتصاد بعناصره الإدارية والمالية يسجل مؤشرات سيئة جدا، وهناك تراجع مقلق لدور الحكومة، في كل جوانب حياة الناس، الشرعية خسرت الجنوب بحماقاتها وتصميمها على خطابها العدائي المستمر، ولهذا أصبح الجميع انتقالي، ومكونات سياسية جنوبية في حل من أي التزامات، وتعهدات مع هذه الحكومات المتعاقبة التي سلبت الناس أبسط حقوقهم في العيش بكرامة.

ودعا البيض المجتمع الدولي ودول المنطقة لاستيعاب المعادلة القائمة اليوم في الجنوب العربي، وتقدير تضحياته ومساندة حقه في استعادة دولته وهويته، وفك ارتباطه عن منظومة قوى الصراع في صنعاء.