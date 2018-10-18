بعد الحرب والكوليرا والأعاصير... مرض الدفتيريا يهاجم اليمن

القاهرة — سبوتنيك. وكتب المتحدث باسم وزارة الصحة بصنعاء، الدكتور يوسف الحاضري، على "تويتر"، اليوم الخميس، أنه "تم تسجيل ست حالات مصابة بالدفتيريا، من أسرة واحدة، أمس الأربعاء، توفيت إحداها متأثرة بإصابتها بالمرض المعدي".

© REUTERS / Abduljabbar Zeyad اليمن... إجلاء أكثر من 250 أسرة عالقة وتحذيرات من سيول قادمة

وأضاف الدكتور الحاضري أن "وزير الصحة في حكومة الإنقاذ ، الدكتور طه المتوكل، زار المصابين الذين يتلقون العلاج في مستشفى السبعين بصنعاء، ووجه بإيلائهم العناية والاهتمام اللازم وتوفير الأدوية والإمكانيات، للحيلولة دون تفشي المرض".

وأكد متحدث الصحة بصنعاء، أن "الإصابات الست الأخيرة رفعت إحصائيات الإصابة للمرض، منذ بدء انتشاره العام الماضي، إلى 2573 حالة، توفى منها 141".

يشار إلى أن الدفتيريا مرض معدي تُسببه جرثومة "الوتدية الخناقية"، تستقر في البلعوم، وتنتشر عبر الإفرازات التنفسية (الأنف والبلعوم) إلى البيئة المحيطة بالمصاب، وتتراوح فترة حضانة البكتيريا بين يومين حتى أسبوع، وتسبب الإصابة بها ظهور حمى والتهاب الأنف، واللوزتين، والبلعوم والحنجرة، مع نشوء تورم يسد مجرى الهواء، ما يؤدي إلى الاختناق.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير للبنية التحتية للبلاد.