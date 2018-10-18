النصرة" تقصف حلب بعشرات الصواريخ"

وقال مراسل سبوتنيك في حلب: إن المجموعات المسلحة صعدت من قصفها لمدينة حلب، حيث سجل مساء اليوم، سقوط أكثر من 15 قذيفة صاروخية توزعت على أحياء جمعية الزهراء، وحلب الجديدة والموغامبو، ولم ترد أنباء عن حجم الإصابات، حتى الآن.
وكانت ميليشيات "هيئة تحرير الشام" استهدفت، في وقت سابق من مساء اليوم، حي السبيل بحلب بقذيفة صاروخية، أدت إلى مقتل مدني في الأربعين من عمره، وإصابة آخر.
وشنت الميليشيات المسلحة المنتشرة بحي الزهراء، شمال غربي حلب، المصنفة ضمن المنطقة منزوعة السلاح، منذ أيام هجوما صاروخيا على أحياء شارع النيل والشهباء الجديدة، ومحيط مساكن الصحة، بعد أيام من إعلان اكتمال عملية نزع الأسلحة الثقيلة في هذه المنطقة.
وتنتشر في جبهة ريف حلب الشمالية الغربية مجموعات مسلحة، أهمها حركة "نور الدين الزنكي"، و"أحرار الشام"، و"فيلق الشام"، وجميعها يتبع للجبهة الوطنية للتحرير، التي تتقاسم السيطرة مع "هيئة تحرير الشام" (النصرة) على جبهات القتال في شمال حلب وشمالها الغربي.
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