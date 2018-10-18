النصرة" تقصف حلب بعشرات الصواريخ"

جددت ميليشيات "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة) المنتشرة شمال غربي حلب قصفها، مساء اليوم، الخميس، للأحياء السكنية بمدينة حلب، بعشرات القذائف الصاروخية.

وقال مراسل سبوتنيك في حلب: إن المجموعات المسلحة صعدت من قصفها لمدينة حلب، حيث سجل مساء اليوم، سقوط أكثر من 15 قذيفة صاروخية توزعت على أحياء جمعية الزهراء، وحلب الجديدة والموغامبو، ولم ترد أنباء عن حجم الإصابات، حتى الآن.

© Sputnik . Morad Saeed روسيا ترصد انتهاكات لوقف إطلاق النار في حلب واللاذقية

وأضاف المراسل أن وحدات الجيش السوري ردت على مصادر إطلاق القذائف الصاروخية، مستهدفة مواقع وتحركات المسلحين شمال غربي حلب، على حين اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري مع المجموعات المسلحة على محور جمعية الزهراء، قبل أن يعاود الهدود، قبل قليل.

وكانت ميليشيات "هيئة تحرير الشام" استهدفت، في وقت سابق من مساء اليوم، حي السبيل بحلب بقذيفة صاروخية، أدت إلى مقتل مدني في الأربعين من عمره، وإصابة آخر.

وشنت الميليشيات المسلحة المنتشرة بحي الزهراء، شمال غربي حلب، المصنفة ضمن المنطقة منزوعة السلاح، منذ أيام هجوما صاروخيا على أحياء شارع النيل والشهباء الجديدة، ومحيط مساكن الصحة، بعد أيام من إعلان اكتمال عملية نزع الأسلحة الثقيلة في هذه المنطقة.

وتنتشر في جبهة ريف حلب الشمالية الغربية مجموعات مسلحة، أهمها حركة "نور الدين الزنكي"، و"أحرار الشام"، و"فيلق الشام"، وجميعها يتبع للجبهة الوطنية للتحرير، التي تتقاسم السيطرة مع "هيئة تحرير الشام" (النصرة) على جبهات القتال في شمال حلب وشمالها الغربي.