العبادي: لن أعتزل السياسة وسأعتمد النيابة البرلمانية

أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الخميس، عدم اعتزاله العمل السياسي واعتماده النيابة البرلمانية في العملية السياسية، خلال المرحلة المقبلة.

بغداد — سبوتنيك. وقال العبادي، زعيم ائتلاف النصر، في بيان "سنقوم بإعادة انتاج ائتلاف النصر كمشروع وطني جامع، وبما يتناسب والتطورات الراهنة والمستقبلية، لذا أعلمكم بأني لن اعتزل السياسة بغض النظر عن أي موقع تنفيذي"، وأضاف أن "الخيار القادم والأساس الذي سأعتمده هو النيابة البرلمانية مع كتلة النصر، إضافة إلى الجسم السياسي خارج مجلس النواب، لقيادة مشروع النصر الشامل".

© AFP 2018 / Haidar Mohammed Ali العبادي يناقش المسودة الأولية لمشروع الموازنة العراقية لـ 2019

وتابع العبادي "النصر لم يطالب بأي موقع وزاري في التشكيلة القادمة ولكن قد يعرض علينا مواقع بمعادلة الحكم القادمة، وإن وجدنا أن موقع ما يخدم مشروعنا ويقوي موقفنا وتأثيرنا ولا يتسبب بتحميلنا اسقاطات وتناقضات وتبعات ما يجري فسنقبل به، مع التأكيد على رفضنا للمحاصصة المقيتة".

وتداول مراقبون وسياسيون على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام ترشيح العبادي، خلال الأيام الماضية، لمناصب الخارجية، ونائب رئيس الجمهورية.

يذكر أن ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، جاء ثالثا في الانتخابات البرلمانية، التي جرت في شهر مايو/أيار الماضي، بفوزه بنحو 42 مقعدا.