العبادي: لن أعتزل السياسة وسأعتمد النيابة البرلمانية

بغداد — سبوتنيك. وقال العبادي، زعيم ائتلاف النصر، في بيان "سنقوم بإعادة انتاج ائتلاف النصر كمشروع وطني جامع، وبما يتناسب والتطورات الراهنة والمستقبلية، لذا أعلمكم بأني لن اعتزل السياسة بغض النظر عن أي موقع تنفيذي"، وأضاف أن "الخيار القادم والأساس الذي سأعتمده هو النيابة البرلمانية مع كتلة النصر، إضافة إلى الجسم السياسي خارج مجلس النواب، لقيادة مشروع النصر الشامل".
وتداول مراقبون وسياسيون على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام ترشيح العبادي، خلال الأيام الماضية، لمناصب الخارجية، ونائب رئيس الجمهورية.
يذكر أن ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، جاء ثالثا في الانتخابات البرلمانية، التي جرت في شهر مايو/أيار الماضي، بفوزه بنحو 42 مقعدا.
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