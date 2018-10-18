الجزائر تمنع رسميا ارتداء النقاب في أماكن العمل

أعلنت الحكومة الجزائرية، اليوم الخميس، وبشكل رسمي، منع ارتداء النقاب في أماكن العمل، أو أي لباس يتنافى مع طبيعة العمل.

وبحسب صحيفة النهار الجزائرية، أصدرت المديرية العامة للتوظيف العمومي قرارا بمنع ارتداء النقاب "بصفة نهائية"، إضافة إلى أي لباس يخفي هوية الشخص في أماكن العمل.



وشددت المديرية، على ضرورة التزام الموظفين، باحترام قواعد ومقتضيات الأمن والاتصال على مستوى مصالحهم، والتي تستوجب تحديد هويتهم بصفة آلية ودائمة.

وطالبت المديرية، بالتقيد الصارم بها، والامتناع عن أي سلوك أو عمل من أي نوع كان بما في ذلك اللباس، خاصة الذي يتنافى مع طبيعة واجباتهم وأن يكون لديهم سلوك محترم.

وجاء في القرار أيضا، منع كل لباس يعرقل ممارسة مهام المرفق العام لا سيما النقاب الذي يمنع ارتداؤه منعا باتا في أماكن العمل.

ويدور جدل واسع في الجزائر منذ أسابيع، بعد منع وزارة التربية والتعليم، ارتداء النقاب في المدارس التابعة لها، وتحولت هذه المسألة إلى قضية رأي عام، وتصدرت عناوين الصحف في البلاد.