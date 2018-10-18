السعودية تحذر من ممارسة "التسول".. وتعاقب الزائرين المخالفين بالإبعاد خارج المملكة

أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارا بمنع التسول في المملكة العربية السعودية وتفعيل العقوبات الخاصة بمن يثبت عليه تهمة التسول من الزائرين للمملكة، وذلك بالإبعاد والمنع من الدخول إلى أراضيها.

وقال بيان صحفي للسفارة السعودية بالقاهرة تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم، الخميس، إن القرار حدد في سبيل ذلك مهمات وزارتي الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية واختصاصاتهما في مجال مكافحة التسول، وتفعيل مكاتب مكافحة التسول الحالية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وفتح مكاتب جديدة في المناطق الإدارية التي ليس بها مكاتب، واستمرار قيام قوة أمن المسجد الحرام والمسجد النبوي بمسؤولية مكافحة التسول في الحرمين الشريفين.

والمملكة إذ ترحب بكافة الزائرين إليها، فإنها تنوه إلى أن هذا القرار يمثل حماية لحقوق المسافرين إليها، مع تمنياتها لهم بإقامة سعيدة.