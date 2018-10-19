شبكة إعلامية كبرى تنسحب من رعاية "دافوس الصحراء"... وتسعى لإجراء مقابلة مع محمد بن سلمان

قالت شبكة "فوكس بيزنس نتورك" أمس الخميس إنها قررت الانسحاب من دورها كراع لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية المقرر عقده الأسبوع المقبل، لتنضم بذلك إلى مجموعة من الشركات الإعلامية التي انسحبت بعد اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت الشبكة في بيان "ألغت فوكس بيزنس نتورك رعايتها ومشاركتها في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية. نواصل السعي لإجراء مقابلة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان"، بحسب رويترز.

© REUTERS / هكذا أجاب ماكرون عن سؤاله حول مصير محمد بن سلمان بعد اختفاء خاشقجي

تزايدت الضغوط على السعودية منذ اختفاء خاشقجي المقيم في الولايات المتحدة والكاتب في صحيفة واشنطن بوست الذي ينتقد سياسات السعودية. وكانت آخر مرة شوهد فيها خاشقجي وهو يدخل القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول.

وما يزال خاشقجي مختفيا منذ زيارته القنصلية، وفي حين تؤكد السلطات السعودية أنه غادر قنصليتها، تنفي السلطات التركية أن يكون قد غادر وسط تقارير إعلامية تنقل عن مصادر تركية أنه قد قُتل، ولم تتمكن "سبوتنيك" من التحقق، بشكل مستقل، من صحة تلك التقارير.

وأثارت القضية اهتمام دول كبرى، مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، قد أعلن مغادرة القنصل السعودي، محمد العتيبي، لمدينة إسطنبول التركية، مشيرا إلى أن "القنصل ذهب برغبته ووزارة الخارجية لم تطلب منه مغادرة تركيا".

يذكر أن شبكة سي.إن.إن وفايننشال تايمز ونيويورك تايمز وسي.إن.بي.سي وبلومبرج بجانب مراسلين ومحررين من إيكونوميست قالوا في وقت سابق إنهم لن يشاركوا في المؤتمر، الذي يعتمد اعتمادا كبيرا على الصحفيين لإدارة جلساته الرئيسية.

وتعتبر سي.إن.بي.سي وبلومبرج بجانب فوكس بيزنس نتورك من بين الشركاء الإعلاميين الذين كانوا يضطلعون بدور كبير في المؤتمر، المقرر أن يبدأ في 23 أكتوبر/تشرين الأول.