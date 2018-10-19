رسالة من ولي العهد السعودي للرئيس الأمريكي

بعث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الجمعة، برقية عزاء ومواساة، للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وعزى ابن سلمان ترامب، إثر الإعصار الذي ضرب عدة ولايات أمريكية، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال محمد بن سلمان : "بلغني نبأ الإعصار الذي ضرب عدة ولايات أمريكية، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة ، راجياً أن لا تروا أي مكروه".

وضرب الإعصاؤ مايكل القطاع الساحلي، في شمال غرب ولاية فلوريدا الأمريكية، يوم الأربعاء، برياح بلغت سرعتها 250 كيلومترا في الساعة مما أطلق العنان لارتفاع مياه البحر التي دمرت منازل.

وأسفر الإعصار عن مقتل 27 وفقدان المئات، وفقا لـ"رويترز".