وصول قوات جوية ملكية سعودية إلى الإمارات (فيديو)

استقبلت الإمارات العربية المتحدة، أمس الخميس، مجموعة من القوات الجوية الملكية السعودية في قاعدة "الظفرة" في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وستشارك المجموعة في تمرين "مركز الحرب الجوي الصاروخي 2018"، بحسب ما بينه فيديو منشور عبر الحساب الرسمي لوزارة الدفاع السعودية على "تويتر".

#فيديو_الدفاع

اكتمل وصول طائرات القوات الجوية الملكية السعودية إلى جمهورية تونس الشقيقة للمشاركة في المناورات الجوية المشتركة مع جيش الطيران التونسي، بكافة أطقمها الجوية والفنية والمساندة. pic.twitter.com/V4oqyhSKCD — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@Mod_Gov_Sa) October 4, 2018

وكان في استقبال المجموعة المشاركة في التمرين، الملحق العسكري في سفارة المملكة لدى الإمارات، العميد الطيار الركن أحمد محمد الجهني، وقائد مجموعة القوات السعودية، المقدم الطيار الركن حسين سعيد الشهراني، ورؤساء أركان التمرين.

© REUTERS / Saudi Press Agency/Handout via Reuters السعودية تكشف تفاصيل تحطم طائرة عسكرية ملكية ومقتل طاقمها (فيديو(

وأكد المقدم الطيار الشهراني أن هذه المشاركة ليست الأولى للقوات الجوية السعودية في مركز الحرب الجوي الصاروخي، حيث يُعد من التمارين المتقدمة على مستوى مثيلاتها في العالم، وفقا لوكالة الأنباء السعودية ( واس ).

وأوضح أن هناك دولا متقدمة مشاركة في التمرين، مبديا تفاؤله بالتمرين وما سيحمله من فائدة وخبرة ستمكن القوات الجوية الملكية السعودية من الوصول إلى المستوى المتقدم في هذا المجال.

من جهته أوضح الرائد الطيار ثامر الطويلعي، أنه سيتم خلال هذا التمرين تبادل الخبرات العملياتية بين القوات الجوية الملكية السعودية وبين الدول المشاركة التي تحاكي طبيعة الحرب الجوية.