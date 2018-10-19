وصول قوات جوية ملكية سعودية إلى الإمارات (فيديو)

وستشارك المجموعة في تمرين "مركز الحرب الجوي الصاروخي 2018"، بحسب ما بينه فيديو منشور عبر الحساب الرسمي لوزارة الدفاع السعودية على "تويتر".
#فيديو_الدفاع— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@Mod_Gov_Sa) October 4, 2018
اكتمل وصول طائرات القوات الجوية الملكية السعودية إلى جمهورية تونس الشقيقة للمشاركة في المناورات الجوية المشتركة مع جيش الطيران التونسي، بكافة أطقمها الجوية والفنية والمساندة. pic.twitter.com/V4oqyhSKCD
وكان في استقبال المجموعة المشاركة في التمرين، الملحق العسكري في سفارة المملكة لدى الإمارات، العميد الطيار الركن أحمد محمد الجهني، وقائد مجموعة القوات السعودية، المقدم الطيار الركن حسين سعيد الشهراني، ورؤساء أركان التمرين.
وأوضح أن هناك دولا متقدمة مشاركة في التمرين، مبديا تفاؤله بالتمرين وما سيحمله من فائدة وخبرة ستمكن القوات الجوية الملكية السعودية من الوصول إلى المستوى المتقدم في هذا المجال.
من جهته أوضح الرائد الطيار ثامر الطويلعي، أنه سيتم خلال هذا التمرين تبادل الخبرات العملياتية بين القوات الجوية الملكية السعودية وبين الدول المشاركة التي تحاكي طبيعة الحرب الجوية.
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