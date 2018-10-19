الأمن العراقي يعتقل إرهابيا عمل في مركز شرطة الحويجة

ألقت قوات الأمن العراقية، اليوم الجمعة، القبض على إرهابي، يعمل منتسبا بمركز شرطة في قضاء الحويجة جنوب غربي محافظة كركوك.

ونقلت قناة "السومرية نيوز"، عن مصدر في الشرطة الاتحادية،القول إنه تم القبض على "إرهابي" يعمل منتسبا بمركز شرطة في قضاء الحويجة جنوب غربي محافظة كركوك.

وأضاف المصدر: "بناء على ورود معلومات من مصادرنا الموثوقة عن وجود أحد الإرهابيين المطلوبين، شرعت على الفور قوة أمنية وتم إلقاء القبض على إرهابي تبين أنه يعمل منتسب في مركز شرطة تل الذهب في الحويجة".

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أعلن في أواخر العام الماضي، تحرير مدينة الحويجة جنوب غربي كركوك من قبضة تنظيم "داعش".