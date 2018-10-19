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14:27 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    محافظ جنوب سيناء خالد فودة

    محافظ جنوب سيناء لـ "سبوتنيك": صلاة وتأبين وقداس في ذكرى سقوط الطائرة الروسية

    © Sputnik . Ahmed Badr
    العالم العربي
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    قال اللواء أركان حرب، خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن الدولة المصرية تعمل على إعمار سيناء، وملتقى السلام العالمي هو رسالة للعالم بأن سيناء آمنة تماما.

    وأضاف فودة، في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن سانت كاترين تعتبر في قلب سيناء، لذلك فإن احتضانها لهذا الحدث العالمي، هو بمثابة طمأنة للعالم كله.

    وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة خلال كلمته في منتدى السلام العالمي في سانت كاترين في مصر، 18 أكتوبر/تشرين الأول 2018
    © Sputnik . Ahmed Badr
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    وعن اقتراب الذكرى الثالثة لحادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء، قال اللواء خالد فودة إن محافظة جنوب سيناء سوف تحيي هذه الذكرى، من خلال إقامة حفل تأبين وصلاة وقداس.

    ولفت محافظ جنوب سيناء إلى أن تزامن هذه الذكرى الحزينة، مع إحياء ملتقى الأديان، يعد رسالة واضحة للإرهاب، بأنه لن ينتصر على مصر، وأن بلادنا آمنة ولن تتراجع عن حربها ضد الإرهاب حتى تنتصر عليه.

    وافتتح اللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء أمس الخميس، "منتدى السلام العالمي"، المقام في مدينة سانت كاترين، تحت عنوان "هنا نصلي معا".

    وشارك في الافتتاح وزراء الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والآثار والثقافة، ووزير الأوقاف، ممثلا عن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بجانب سفراء وملحقين ثقافيين من أكثر من ١٥ دولة، بخلاف برلمانيين ورجال أعمال وقيادات قبائل محافظة جنوب سيناء، ومشايخ الأزهر والقيادات الكنسية، كما ألقى وزير الأوقاف محمد مختار جمعة كلمة، بالنيابة عن رئيس مجلس الوزراء المصري.

    انظر أيضا:

    انطلاق منتدى السلام العالمي في سانت كاترين.. "هنا نصلي معا"
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    الكلمات الدلالية:
    سقوط الطائرة الروسية, السلام, ضحايا, دير سانت كاترين, خالد فودة, جنوب سيناء, سيناء, مصر
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