محافظ جنوب سيناء لـ "سبوتنيك": صلاة وتأبين وقداس في ذكرى سقوط الطائرة الروسية

قال اللواء أركان حرب، خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن الدولة المصرية تعمل على إعمار سيناء، وملتقى السلام العالمي هو رسالة للعالم بأن سيناء آمنة تماما.

وأضاف فودة، في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن سانت كاترين تعتبر في قلب سيناء، لذلك فإن احتضانها لهذا الحدث العالمي، هو بمثابة طمأنة للعالم كله.

© Sputnik . Ahmed Badr وزير الأوقاف المصري: نواجه الإرهاب بعقل مستنير... ونهدف لمحوه من العالم

وعن اقتراب الذكرى الثالثة لحادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء، قال اللواء خالد فودة إن محافظة جنوب سيناء سوف تحيي هذه الذكرى، من خلال إقامة حفل تأبين وصلاة وقداس.

ولفت محافظ جنوب سيناء إلى أن تزامن هذه الذكرى الحزينة، مع إحياء ملتقى الأديان، يعد رسالة واضحة للإرهاب، بأنه لن ينتصر على مصر، وأن بلادنا آمنة ولن تتراجع عن حربها ضد الإرهاب حتى تنتصر عليه.

وافتتح اللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء أمس الخميس، "منتدى السلام العالمي"، المقام في مدينة سانت كاترين، تحت عنوان "هنا نصلي معا".

وشارك في الافتتاح وزراء الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والآثار والثقافة، ووزير الأوقاف، ممثلا عن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بجانب سفراء وملحقين ثقافيين من أكثر من ١٥ دولة، بخلاف برلمانيين ورجال أعمال وقيادات قبائل محافظة جنوب سيناء، ومشايخ الأزهر والقيادات الكنسية، كما ألقى وزير الأوقاف محمد مختار جمعة كلمة، بالنيابة عن رئيس مجلس الوزراء المصري.