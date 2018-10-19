النائب سليم عون لـ"سبوتنيك": الحكومة اللبنانية ستتشكل غدا

كشف عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم عون، لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن مسألة تشكيل الحكومة الجديدة أصبحت قريبة جدا، خصوصا في حال تم الاتفاق اليوم على بعض التفاصيل الصغيرة التي لم تعد تؤثر على تشكيل الحكومة.

وأكد عون أن "المشاكل باتت محصورة جدا، فقد تم الاتفاق على حجم الحكومة كما تم توزيع الحقائب، والمشكلة الأخيرة اليوم تدور حول أربعة حقائب وزارية "وأنا لا أرى أنها مستعصية على الحل بل بالعكس، وآخر أربعة حقائب اليوم يجري التفاوض بشأنها هي

حقيبة العدل والأشغال والتربية والعمل، ويجري العمل على توزيعهم على القوى السياسية".

© AFP 2018 / Joseph Eid بعد مرور 4 أشهر... لبنان يقترب من تشكيل حكومة جديدة

ولفت النائب عون الى أن "الحكومة ستتشكل يوم غد السبت أو على أبعد تقدير يوم الإثنين المقبل"، مشيرا الى أن العناوين الأساسية التي ستعمل على حلها الحكومة المقبلة هي "معالجة الوضع الاقتصادي الصعب ومعالجة ملف النازحين السوريين الى لبنان، وأتصور أن

البيان الوزاري للحكومة سيشدد على هاتين النقطتين".

يذكر بأن الرئيس اللبناني، ميشال عون، قد أكد يوم أمس الخميس، بأن الحكومة اللبنانبة سيتم تشكيلها قريبا جدا.

وقال عون للصحافيين أثناء تجوله في قصر الرئاسة، حسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية: "تشكيل الحكومة بات قريبا جدا".

ولم تتشكل الحكومة رغم مرور أكثر من خمسة أشهر على الانتخابات البرلمانية.