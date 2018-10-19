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16:30 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    طائرة تابعة لشركة مصر للطيران

    بالتعاون مع الإمارات وأمريكا... "مصر للطيران" تنشئ قرية بضائع لوجستية في مطار القاهرة

    © AP Photo / Petros Karadjias
    العالم العربي
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    وقعت شركة "مصر للطيران"، أمس الخميس، اتفاقية شراكة مع كل من شركة "KMK Investment" الإماراتية، وشريكها الاستراتيجي شركة "Safe Ports Holding" الأمريكية.

    وجاءت الاتفاقية مع الشركة المتخصصة في تأمين المطارات والموانئ البحرية، بغرض إنشاء قرية بضائع لوجستية بمطار القاهرة الدولي.

    الممثلة الأمريكية دريو باريمور
    © AP Photo / Chris Pizzello
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    وبموجب هذا التعاون الجديد، تقوم شركة "KMK Investment" بتمويل وتصميم وإنشاء المشروع، وهو قرية بضائع لوجيستية بمطار القاهرة الدولي، فضلا عن تشغيلها للقرية والإشراف على مشروعات شركة "مصر للطيران" في مجال شحن البضائع والصادرات وغيرها، بالتعاون مع شركة Safe" "Ports Holdings، ودورها التأميني لهذا المشروع.

    وقام بتوقيع الشراكة الطيار، أحمد عادل — رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لـ "مصر للطيران"، والدكتور عمر خضر، الرئيس التنفيذي لشركة "KMK Investment"، والمهندس جيري سكان لان — المدير الإقليمي لشركة "Safe Port Holdings" بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبحضور كل من الشيخ خالد الحمدK رئيس مجلس إدارة شركة "KMK Investments"، والطيار باسم جوهر، رئيس شركة "مصر للطيران للشحن الجوي"، والمهندس، مصطفى علي الدين، رئيس شركة "مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية"، وأيمن ثابت، رئيس قطاع التخطيط بالشركة القابضة لـ "مصر للطيران".

    وفي هذا الصدد، أوضح الطيار أحمد عادل قائلا: "أن هذا المشروع سيسهم في رفع كفاءة مطار القاهرة الدولي، وكذا قدرته الاستيعابية وسيمكنه من مواكبة الزيادة المطردة في مناولة البضائع وتعزيز القدرة التنافسية له في هذا المجال ، فضلا عن تسهيل حركة تدفق البضائع من وإلى ميناء القاهرة الدولي، إضافة إلى الدور التأميني لشركة "Safe Ports"، مما سيساهم في انسيابية حركة الشاحنات وتيسير عملية الدخول والخروج بشكل سلس وآمن.

    من جانبه، أعرب الدكتور عمر خضر، الرئيس التنفيذي لشركة "KMK Investment" الإستثمارية،عن سعادته بهذه الشراكة الجديدة قائلا: "إن هذه الشراكة الجديدة ما هي إلا استكمالا لمسيرة التعاون المشترك والمثمر بين البلدين والذي يعد توطيدا لأواصر العلاقات بين مصر ودولة الإمارات العربية في شتى المجالات.

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    منطقة لوجيستية, اتفاقية, شراكة, مطار القاهرة الدولي, أخبار مصر اليوم, أخبار مصر, مصر للطيران, أمريكا, الإمارات العربية المتحدة, مصر
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